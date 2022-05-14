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تفاصيل جديدة عن انفجار ديالى وأسماء الضحايا

Category: أمـن

Date: 2022-05-14T10:39:05+0000
تفاصيل جديدة عن انفجار ديالى وأسماء الضحايا

شفق نيوز / كشف مصدر أمني، يوم السبت، عن تفاصيل جديدة عن الانفجار الذي تسبب بسقوط منتسب في جهاز مكافحة الإرهاب ضحية، وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "انفجار العبوة الناسفة الذي استهدف قوة من فوج مكافحة إرهاب ديالى، وقع أثناء تنفيذ واجب في منطقة إمام ويس ضمن ناحية مندلي التابعة لقضاء بلدروز".

وأضاف أن "الانفجار أدى إلى إصابة (6) مقاتلين وسقوط آخر ضحية، وهم كل من علي حسين غافل (الضحية) علي مطر داود، نهاد لفتة حمزة، سجاد سعد لازم، أحمد محمد علي، محمد كريم عناد، ورسول أحمد عباس".

وأبلغ مصدر أمني في وقت سابق من اليوم وكالة شفق نيوز، أن عنصراً من جهاز مكافحة الإرهاب سقط ضحية، فيما أصيب 6 آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم اليوم، خلال عملية أمنية في منطقة امام ويس شمال شرقي قضاء المقدادية، (35 كم شمال شرق بعقوبة).

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