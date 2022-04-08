تفاصيل جديدة عن الهجوم على قاعدة عين الاسد

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في محافظة الأنبار، تفاصيل الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية غربي البلاد.

وكان مسؤول في قاعدة عين الأسد، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بوقت سابق من اليوم، بإحباط هجوم على القاعدة عبر طيران مسير، بواسطة الدفاعات الجوية من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

من جهته قال المسؤول المحلي لوكالة شفق نيوز إن "معلومات استخبارية وصلت لقيادة قاعدة عين الاسد، تفيد بدخول جماعة مسلحة لناحية كبيسة (التابعة لقضاء هيت)، تهدف الى شن هجوم بالصواريخ أو المسيرات على القاعدة، مما دفع القوات العراقية والمستشارين التابعين للتحالف الدولي إلى أخذ الاستعداد، الأمر الذي أعطاها الأفضلية بصد الهجوم".

وعلق التحالف الدولي في العراق، يوم الجمعة، على الهجوم المسيّر الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، فيما أفاد مصدر أمني بوجود علاقة في هجوم سابق على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر التحالف في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "في الساعة 1:46 من فجر يوم الجمعة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكي، مركبة جوية مسلحة (طائرة من دون طيار) بعد دخولها إلى قاعدة عين الأسد الجوية".

وأضاف: "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، أو أضرار، كما تم حصر جميع أفراد التحالف، وما يزال الحادث قيد التحقيق".

من جانبه، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "الطائرة التي حاولت اليوم استهداف قاعدة عين الأسد وتم إسقاطها والعثور عليها قرب القاعدة، هي نفس نوعية سرب الطائرات التي عثر على أحدها قبل فترة في محافظة ديالى، والتي كانت ضمن مجموعة سرب الطائرات المسيرة التي استهدفت أربيل قبل شهرين".

وهاجمت سرب من الطائرات المسيرة، مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم (13 شباط 2022)، وسقطت إحدى الطائرات قرب حدود أربيل، فيما عثر على أخرى في محافظة ديالى.