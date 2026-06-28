تفاصيل جديدة عن المعتقلين في أربيل بتهم الفساد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدران أمنيان في أربيل ومحافظة كركوك، مساء اليوم الأحد، بأن مكتب تحقيقات كركوك التابع لهيئة النزاهة الاتحادية، تسلّم من السلطات الأمنية في إقليم كوردستان ثمانية من المطلوبين ضمن حملة اعتقالات المتهمين بالفساد، بينهم ثلاثة نواب وخمسة مسؤولين تنفيذيين.

وقال المصدران لوكالة شفق نيوز، إن "عملية التسلّم جرت بعد وصول فريق من هيئة النزاهة الاتحادية إلى محافظة كركوك، حيث تسلّم مكتب تحقيقات كركوك ثمانية مطلوبين من الجهات الأمنية عند نقطة تفتيش شيراوة بين أربيل وكركوك، تمهيداً لنقلهم إلى بغداد لاستكمال الإجراءات القانونية وعرضهم أمام الجهات القضائية المختصة".

وبين المصدر من كركوك أن "المطلوبين الثمانية هم النواب، زياد الجنابي، ومحمد المياحي، وأشواق الجبوري، أما الخمسة الآخرين فهم من أفراد حماياتهم".

في حين أكد المصدر من إقليم كوردستان أن المعتقلين الخمسة هم "من كبار الموظفين الحكوميين".