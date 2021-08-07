سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تفاصيل جديدة عن "السيطرة الوهمية" جنوب شرق الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-08-07T09:40:43+0000
تفاصيل جديدة عن "السيطرة الوهمية" جنوب شرق الموصل

شفق نيوز/ كشفت مصادر أمنية، يوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن السيطرة الوهمية اليت اختطفت مدنيين جنوب شرق الموصل.  

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموع المدنيين الذين اختطفوا في مخمور، (جنوب شرق الموصل)، بلغ قرابة عشرة اشخاص"، مبينة أن "خمسة منهم تمكنوا من الفرار".

وأوضح أن "البيشمركة تجري حاليا تحقيقات مع المدنيين الخمسة الذين تمكنوا من الفرار، فيما لا يزال مصير 5 آخرين من المختطفين مجهولاً حتى الآن".

ولم تستبعد المصادر، أن "يقف تنظيم حزب العمال الكوردستاني PKK، خلف الحادثة التي وقعت في مخمور"، لافتة في ذات الوقت إلى أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة الجهة التي تقف خلف الحادثة، إن كان تنظيم داعش الارهابي أو PKK".

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق اليوم السبت بأن تنظيم داعش اختطف شخصين، فيما أصاب آخرين عبر نصبه لسيطرة وهمية جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

بدورها أكدت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تلك المعلومات.

وقالت المؤسسة إن مجموعة من مسلحي تنظيم داعش نصبوا نقطة تفتيش وهمية بالقرب من قرية "كندار" على طريق مخمور وقاموا بإصابة شخصين بجروح واختطاف أشخاص آخرين.

ويقع قضاء مخمور بالضبط بين أربع محافظات في العراق والمحافظات هي اربيل كركوك نينوى و محافظة صلاح الدين.

 

 

related

مقابل 50 ألف دولار .. داعش يفرج عن راعٍ اختطفه قبل أيام جنوب شرق الموصل

Date: 2021-07-10 06:55:20
مقابل 50 ألف دولار .. داعش يفرج عن راعٍ اختطفه قبل أيام جنوب شرق الموصل

خلاف بين "مخمورين" يحول منطقة ببغداد لساحة اشتباك مسلح

Date: 2020-12-14 22:22:33
خلاف بين "مخمورين" يحول منطقة ببغداد لساحة اشتباك مسلح

تفجير يودي بحياة ضابط بالجيش واندلاع اشتباكات مع داعش في جبال مخمور

Date: 2020-12-12 08:34:41
تفجير يودي بحياة ضابط بالجيش واندلاع اشتباكات مع داعش في جبال مخمور

مقتل "عدد كبير من الارهابيين" ب14 ضربة جوية قرب اربيل

Date: 2019-11-10 15:46:25
مقتل "عدد كبير من الارهابيين" ب14 ضربة جوية قرب اربيل

مكافحة الإرهاب والتحالف يُجهزان على 6 دواعش في مخمور

Date: 2020-11-30 20:06:05
مكافحة الإرهاب والتحالف يُجهزان على 6 دواعش في مخمور

القوات العراقية تعمل على إحكام القبضة على أبرز معاقل داعش

Date: 2021-03-16 12:00:47
القوات العراقية تعمل على إحكام القبضة على أبرز معاقل داعش

داعش ينهي حياة ثلاثة أشخاص بينهم منتسب حرقاً عبر كمين غربي العراق

Date: 2020-11-22 21:32:45
داعش ينهي حياة ثلاثة أشخاص بينهم منتسب حرقاً عبر كمين غربي العراق

داعش يختطف مدنيين ويصيب ثلاثة آخرين بسيطرة وهمية جنوب شرق الموصل

Date: 2021-08-07 04:29:05
داعش يختطف مدنيين ويصيب ثلاثة آخرين بسيطرة وهمية جنوب شرق الموصل