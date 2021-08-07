تفاصيل جديدة عن "السيطرة الوهمية" جنوب شرق الموصل

شفق نيوز/ كشفت مصادر أمنية، يوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن السيطرة الوهمية اليت اختطفت مدنيين جنوب شرق الموصل.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموع المدنيين الذين اختطفوا في مخمور، (جنوب شرق الموصل)، بلغ قرابة عشرة اشخاص"، مبينة أن "خمسة منهم تمكنوا من الفرار".

وأوضح أن "البيشمركة تجري حاليا تحقيقات مع المدنيين الخمسة الذين تمكنوا من الفرار، فيما لا يزال مصير 5 آخرين من المختطفين مجهولاً حتى الآن".

ولم تستبعد المصادر، أن "يقف تنظيم حزب العمال الكوردستاني PKK، خلف الحادثة التي وقعت في مخمور"، لافتة في ذات الوقت إلى أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة الجهة التي تقف خلف الحادثة، إن كان تنظيم داعش الارهابي أو PKK".

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق اليوم السبت بأن تنظيم داعش اختطف شخصين، فيما أصاب آخرين عبر نصبه لسيطرة وهمية جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

بدورها أكدت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تلك المعلومات.

وقالت المؤسسة إن مجموعة من مسلحي تنظيم داعش نصبوا نقطة تفتيش وهمية بالقرب من قرية "كندار" على طريق مخمور وقاموا بإصابة شخصين بجروح واختطاف أشخاص آخرين.

ويقع قضاء مخمور بالضبط بين أربع محافظات في العراق والمحافظات هي اربيل كركوك نينوى و محافظة صلاح الدين.