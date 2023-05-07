تفاصيل جديدة عن اعتقال أبو رغيف: حبس أو سجن لخمس سنوات في حال إدانته

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، تفاصيل جديدة عن اعتقال الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات أحمد "أبو رغيف" بتوجيه من وزير الداخلية عبد الامير الشمري اليوم الأحد، مشيرا إلى أن سجنا لخمس سنوات قد يطاله في حال ادانته.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن المادة التي أوقف عليها أبو رغيف حاليا هي (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم 111 لسنة 1969، موضحا أن هذه المادة تنص على (يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة)".

وبين المصدر، أن هذه التهمة تعتبر وفقا لتوصيف قانون العقوبات جريمة من جرائم الجنح التي حددتها المادة (26) من القانون بقولها : ( الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:

1 – الحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات،

2 – الغرامة )".

وفي وقت سابق اليوم، أخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، باحتجاز "أبو رغيف" بناء على أمر مباشر من وزير الداخلية عبد الامير الشمري للتحقيق معه بعدة ملفات.