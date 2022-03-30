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تفاصيل جديدة عن "اشتباكات أبو نؤاس".. منتسب فتح النار على القوات الأمنية

Category: أمـن

Date: 2022-03-30T19:35:00+0000
تفاصيل جديدة عن "اشتباكات أبو نؤاس".. منتسب فتح النار على القوات الأمنية

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن الاشتباكات المسلحة التي حدثت بين عصابة مخدرات والقوات الأمنية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الوكر الذي داهمته القوة الأمنية الخاص بمروجي المخدرات هو عبارة عن شقة سكنية"، موضحاً أن "مالك الشقة هو مفوض في مديرية حماية المنشآت وقام بإطلاق النار على القوة الامنية المنفذة للواجب والتي ردت عليه فكان أحد المصابين بالاشتباكات".

ولفت الى "اصابة منتسب في استخبارات وأمن بغداد"، لافتاً الى أن "هناك شخصا آخر كان داخل الشقة تمكن من الهرب".

وتابع المصدر أن "قوة امنية نفذت مرابطات امنية مشتركة ضمن مقتربات مكان الحادث للقبض عليه".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفاد مصدر أمني، بإصابة منتسبين اثنين باشتباكات مسلحة مع مجموعة من مروجي المخدرات في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطياً منسوباً الى استخبارات وأمن بغداد ومفوضاً في مديرية حماية المنشآت أصيبا أثناء مداهمة وكر لمجموعة من مروجي المخدرات".

وأوضح أن "المجموعة قامت بإطلاق النار على القوة ضمن شارع ابو نؤاس وسط بغداد"، مشيرا الى أن "المتهمين تمكنوا من الفرار".

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