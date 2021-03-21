تفاصيل جديدة عن اختطاف عمال الدواجن بديالى .. داعش أطلق سراح أحدهم

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي في ديالى يوم الأحد عن تفاصيل جديدة لحادثة اختطاف مدنيين في اطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان 5 الى 6 مسلحين من داعش يرتدون زيا عسكريا داهموا منطقة تحوي حقول تربية دواجن "دجاج بياض" في "الحد الاخضر" في اطراف ناحية العبارة تعود لأشخاص من قبيلة "الزهيرية" من الميسورين و أحتجزوا الحراس وطلبوا منهم الاتصال بأصحاب الحقول وابلاغهم بالحضور فورا بسبب حادث تماس كهربائي ربما يتسبب بحريق يلتهم الحقول.

وتابع المصدر بالقول ان اصحاب الدواجن هرعوا بالحال ووجدوا عناصر داعش يحتجزون حراس الحقول، مشيرا إلى أن عناصر داعش قامت باقتياد 4 من أصحاب الحقول إلى جهة مجهولة , اطلقوا سراح أحدهم على بعد مسافة من موقع الحقول واقتادوا الثلاثة الآخرين"

ورجح المصدر ان عناصر داعش تسعى للحصول على فدية مالية من ذوي المخطوفين نتيجة الإفلاس الكبير الذي أصاب عناصر التنظيم في المناطق الممتدة من العبارة وصولا الى اطراف ناحية ابي صيدا، مبينا أن محيط منطقة "الحد الاخضر" محاط ببؤر وأوكار لعناصر داعش تتواجد في البساتين والمناطق الزراعية.

وابلغ مصدر امني في وقت سابق صباح اليوم قيام عناصر داعش باختطاف 4 أشخاص من احد حقول الدواجن في اطراف ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة واقتادوهم إلى جهة مجهولة.