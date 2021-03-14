تفاصيل جديدة.. عملية الطارمية نفذت بتكتيك مجزرة "البو دور"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بأن عملية الطارمية التي نفذها داعش مساء الأحد، مشابهة للمجزرة التي نفذها التنظيم الإرهابي، في قرية البو دور، قبل يومين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "العملية الإرهابية التي نفذها داعش في الطارمية وانتهت بمقتل المنتسب في الحشد العشائري ووالدته، تمت بنفس طريقة مجزرة (البو دور) في محافظة صلاح الدين".

وأوضح المصدر، أن "عناصر تنظيم داعش الإرهابي، تسللوا واقتحموا المنزل من خلال ارتدائهم الزي العسكري".

وفي وقت سابق من مساء الأحد، اقتحم عناصر من تنظيم داعش، منزلاً لمنتسب في الحشد العشائري في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، وأقدموا على قتل المنتسب (إبراهيم المشهداني) ووالدته (سميرة المشهداني).

ويأتي الحادث بعد يومين من تسلل عناصر من داعش إلى قرية في محافظة صلاح الدين مرتدين الزي العسكري، بحجة تفتيش منازل الضحايا في أطراف القرية، لينفذوا مجزرة بحث سبعة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم نساء.