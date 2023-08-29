تفاصيل جديدة.. جندي فرنسي مفقود في عملية "العيث" (فيديو)

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني رفيع في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحادثة "العيث" شرقي المحافظة والتي خلّفت قتلى وجرحى من القوات العراقية والفرنسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات الأمنية قبيل الضربة الجوية لوكر داعش في جزيرة العيث، أكدت وجود تسعة عناصر من التنظيم داخل وكر محصن لكن تبين أن هناك أكثر من 20 عنصراً".

وتابع "بعد الضربة الجوية للطيران الفرنسي والتي لم تصب الهدف بدقة خرج عناصر داعش ونصبوا كميناً لاستهداف جنوداً فرنسيين وقوات مكافحة الإرهاب في كركوك وهاجموهم بالأسلحة المتوسطة".

وأكد أن "الكمين المباغت أسفر عن إصابة أربعة جنود فرنسيين أحدهم فارق الحياة متأثراً بجروح خطيرة بالإضافة إلى ثلاثة عناصر من مكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "أحد الجنود الفرنسيين ما زال مفقوداً ولم تفلح لا القوات الفرنسية ولا مكافحة الإرهاب ولا سوات بالعثور عليه أو معرفة مصيره وسط ترجيحات باختطافه من قبل عناصر داعش".

وأضاف المصدر "قوات التحالف الدولي للقضاء على داعش والقوات العراقية أنهت عملياتها وانسحبت، بعد أن استولت على عجلة (عذاري) حديثة تابعة لتنظيم داعش".

وصباح اليوم أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "طيران التحالف الدولي قصف مضافة لداعش في قاطع جزيرة العيث شرقي صلاح الدين أسفرت عن تدمير جزء كبير من المضافة، إلا أنها لم تسفر عن قتل أي عنصر من داعش الذين خرجوا وتحصنوا بكمين خارجها وفي تلك الأثناء نفذت قوات فرنسية بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك إنزالاً جوياً لتفقد حصيلة الضربة".

وأشار المصدر إلى أن "الدواعش فتحوا النار على قوات الإنزال بالأسلحة المتوسطة ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود فرنسيين واثنين من مكافحة الإرهاب".

فيما نعت الرئاسة الفرنسية مقتل أحد جنودها من فرقة المضلين متأثراً بجروح الإصابة البليغة.