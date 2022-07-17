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تفاصيل جديدة بشأن قصف غربي الموصل (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-07-17T20:03:30+0000
تفاصيل جديدة بشأن قصف غربي الموصل (صور)

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن قصف استهدف عجلة غربي الموصل، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "السيارة التي قصفت مدينة نوع (اوبترا) كان بداخلها خمسة أشخاص، قتلوا جميعاً بواسطة طائرة مسيرة مجهولة المصدر في منطقة دجلة التابعة لحي التنك الجانب الايمن لمدينة الموصل، وتم نقل جثث القتلى إلى الطب العدلي، أربع منها متفحمة والخامس تم التعرف عليه ويدعى (احمد الياس محمود خضير) من سكنة منطقة دجلة المذكورة انفا وهو طالب جامعي في المرحلة الرابعة".

وبين انه "بعد التحقيقات تبين أن العجلة تم قصفها بصاروخين ذكية تركي المنشأ احدهما لم ينفجر والثاني انفجر داخل العجلة المستهدفة، حيث يعتقد أنها تحمل عناصر في حزب العمال الكوردستاني".

وسبق أن أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مقتل خمسة من عناصر حزب العمال الكوردستاني خلال القصف الذي استهدف مركبة غرب الموصل.

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في منشور، إن الهجوم وقع بطائرة مسيرة تركية قرب مدخل الشام غربي الموصل، عندما استهدفت سيارة كانت تقل خمسة من مسلحي حزب العمال الكوردستاني وأدّى إلى مقتل خمسة مسلحين بينهم امرأة.

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