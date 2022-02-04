تفاصيل جديدة بشأن حادثة "طفل النهراون": أحد المتورطين منتسب في الحشد

شفق نيوز/ كشف مصدر خاص، يوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن حادث مقتل طفل برمانة يدوية في بغداد، إذ اتضح بأن المتورطين هما منتسب في الحشد الشعبي وشقيقه.

وفي وقت سابق الجمعة، أوضحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ملابسات الحادث الذي وقع في منطقة النهروان.

وأوضحت الوكالة، وفق بيان لخلية الإعلام الأمني، أنه بعد الكشف والمعاينة على محل حادث وفاة احد الاطفال في منطقة النهروان بعد عبثه برمانة يدوية كانت ملقاة بالقرب من سكنهم مما أدى انفجارها إلى وفاته بالحال، تمكنت مفارزها من فك ملابسات القضية.

وأضافت، أنه "بعد جمع المعلومات والتحري في المنطقة كذلك مراجعة كاميرات المراقبة بغية التعرف على ملابسات الجريمة، وتم تحديد صورة المتهمين اللذين قاما بنقل الرمانة".

وتابعت بالقول، "بعد استحصال الموافقات القضائية تم القبض عليهما واعترفا بقيامهما بوضع الرمانة اليدوية امام دار والد المجنى عليه لوجود خلاف بينهما، حيث تم تدوين اقوالهما ابتدائيا وقضايا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

من جانبه، قال مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم الأول (ج، ح، ج) تولد ١٩٨٦ منتسب في الحشد الشعبي الهندسة العسكرية، التابعة الى هيئة الحشد الشعبي، والثاني شقيقه (ف ، ح، ج) تولد ٢٠٠٣ يعمل كاسبا".