تفاصيل جديدة بشأن جريمة "مجرمة منطقة الامين" في بغداد

شفق نيوز/ شهدت منطقة الأمين في العاصمة بغداد يوم الجمعة الماضي، حادثة قتل غامضة راح ضحيتها رجل على يد زوجته، وفقاً لما كشفته التحقيقات الأولية.

وقالت مصادر أمنية، في حديث لوكالة شفق نيوز، اليوم الأحد، إن "التحقيقات بينت أن شقيق الضحية متورط في الجريمة، حيث اعترف بمساعدتها، دون الكشف عن الدوافع التي أدت إلى ارتكاب الجريمة".

وأضافت المصادر، أن "القوات الأمنية ألقت القبض على المتهمين، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف المزيد من التفاصيل حول الحادثة ودوافعها".

يذكر أن مصدراً أمنياً كشف لوكالة شفق نيوز، مساء يوم الجمعة الماضي، عن قيام زوجة بقتل زوجها داخل غرفة نومهما شرقي العاصمة.

وقال المصدر، إن "الزوجة قامت بقتل الزوج الذي يعمل موظفاً في وزارة الكهرباء، أثناء نومه داخل منزلهما ضمن منطقة الأمين مستخدمة مسدس الزوج نفسه".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت مكان الحادث واعتقلت الزوجة قبل أن تلوذ بالفرار، وبحسب ادعائها أنها أقدمت على قتله بسبب مشاكل عائلية بينهما".