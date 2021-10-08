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تفاصيل جديدة .. ارتفاع حصيلة حادث كركوك إلى وفاة وإصابة أكثر من 40 شخصا

Category: أمـن

Date: 2021-10-08T09:45:25+0000
تفاصيل جديدة .. ارتفاع حصيلة حادث كركوك إلى وفاة وإصابة أكثر من 40 شخصا

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة يوم الجمعة بارتفاع حصيلة حادث سير مروع ناجم عن تصادم أربع مركبات على طريق كركوك / صلاح الدين.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حادثا مروريا وقع صباح اليوم في تمام الساعة (١٠:٣٠) صباحاً بين اربع مركبات الاولى المسببة بالحادث نوع تريلة (سايلو) محمل بمادة الأسمنت وبين ثلاث مركبات تابعة للشرطة الاتحادية الأولى نوع (فورد) حكومي والمركبة الثانية نوع (ميتسوبيشي) حكومي والمركبة الثالثة نوع (كوستر) تقل منتسبين شرطة اتحادية.

ونوهت المديرية إلى اسباب الحادث، مبينة أنه وقع "نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الأولى الكبيرة نوع سايلو ونتيجة عدم مراعاة وزن الحمولة فقد السيطرة على المركبة ولكون الطريق ذات ممر واحد ذهاب وإياب ادى الى اعتراض المقطورة الطريق مما ادى الى اصطدام المركبات بالمقطورة.

ووفقا للبيان فإنه نتج عن الحادث كحصيلة اولية وفاة شخصين وإصابة (٣٩) منتسبا من قوات الشرطة الاتحادية.

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