تفاصيل جثة سد الخاصة في كركوك.. امرأة يلفها غطاء عثر عليها صياد

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الاثنين، بأن الجثة التي تم العثور عليها داخل سد الخاصة في المحافظة تعود لامرأة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الجثة كانت ملفوفة بغطاء (بطانية) ومربوطة بثقل، في محاولة لإغراقها داخل السد، مبينًا أن صيادي أسماك كانوا متواجدين في المكان هم من عثروا عليها وقاموا بإبلاغ القوات الأمنية فورًا.

وأضاف أن الجهات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا، فيما جرى انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي في كركوك لإجراء الفحوصات اللازمة، والكشف عن هوية الضحية وأسباب الوفاة.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا موسعًا لمعرفة ملابسات الحادث والجهة المتورطة، مؤكدًا أن التحقيقات ما تزال مستمرة، وسيتم الإعلان عن أي تفاصيل جديدة حال توفرها من الجهات المختصة.

وليل أمس، أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، بالعثور على جثة شخص مقتول داخل سد الخاصة شمالي المحافظة، في حادثة أثارت استنفاراً أمنياً في المنطقة.