تفاصيل بشعة لمقتل المسؤول الحكومي وأسرته بالأنبار: نحروهم بعد رميهم بالرصاص

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي، اليوم السبت، تفاصيل بشعة عن مقتل مسؤول حكومي وثلاثة من افراد اسرته داخل منزلهم في ناحية البغدادي غربي محافظة الانبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن منزل الضحية مدير محطة كهرباء الرمادي"فراس منعم حميد عبد شعبان العبيدي" يقع ضمن قاطع فوج الطوارئ والجيش العراقي، مبينا أن المنزل يبعد عن مقر سرية الطوارئ اقل من 200 متر.

وأوضح أن زوجته وبناته الاثنين الصغار السن تم قتلهم جميعا، ولم يبق سوى طفلة رضيعة عمرها 6 أشهر.

ووصف المصدر طريقة القتل بأنها "بشعة جدا"، فقد أطلق المسلحون النار على الضحايا وبعدها نحروا رؤوسهم.

وكان مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة الانبار غربي البلاد، قد أفاد في وقت سابق من صباح اليوم، بأن المهندس (فراس العبيدي) وهو مدير محطة كهرباء الرمادي و أفراد أُسرته البالغ عددهم ثلاثة أشخاص قُتلوا على ايدي مسلحين مجهولين بعدما اقتحموا منزلهم في ناحية البغدادي.