تفاصيل انفجار معسكر الحشد بصويرة واسط

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الأثنين، عن ملابسات الانفجار الذي حدث ليلة أمس داخل معسكر تابع للحشد الشعبي في قضاء الصويرة بمحافظة واسط.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن حريقاً حدث، عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، في احدى مخازن الاسلحة والعتاد تحت الأرض ( بنكر ) من الصب الكونكريتي التابع للحشد الشعبي في قضاء الصويرة بمحافظة واسط"، مبينا ان سبب الحريق "هو ارتفاع درجات الحرارة".

وأوضح أن "الحريق ولد انفجاراً داخل البنكر فقط، ولم يخترق انفجار العتاد جدار البنكر"، مؤكداً أن "الحشد الشعبي برفقة الدفاع المدني تدخل باقصى سرعة بعد ١١ دقيقة من حدوث الحريق وتمت السيطرة عليه كليًا دون تسجيل اي اصابات او خسائر بشرية".

وأمس، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بوقوع حادث انفجار داخل معسكر تابع للحشد الشعبي بمدينة الصويرة بمحافظة واسط، ولم يتبين حينها إن كان الحادث تسبب بضحايا أو خسائر محددة.