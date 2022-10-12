تفاصيل.. انفجاران يضربان الطارمية ويوقعان جرحى 

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الانفجارات التي ضربت منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد، وأسفرت عن جرحى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، استهدفت عجلة مدنية على طريق نيسمي ضمن قضاء الطارمية أصيب على إثرها أربعة أشخاص.

وتابع المصدر، أنه بعد وصول الجهد الهندسي انفجرت عبوة ناسفة ثانية ما اسفر عن إصابة أربعة منتسبين أمنيين بينهم ضابط برتبة ملازم أول وآخر في الحشد الشعبي.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية مشتركة تعرضت، صباح اليوم، لإنفجار في منطقة الطارمية شمال بغداد، ما اسفر عن اصابة ثلاثة من أفراد الدورية كحصيلة اولية.