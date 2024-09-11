تفاصيل "المخطط الإرهابي" في كركوك: أحد المنفذين عاد من أمريكا قبل أيام والآخر مراهق

شفق نيوز/ كشف مصدر امني، يوم الأربعاء، عن تفاصيل إحباط "المخطط الارهابي" في مدينة كركوك، مشيراً الى أن أحد المنفذين الذي تم اعتقاله كان عائداً من الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات الأولية تشير إلى ان الإرهابي الذي اعتقل كان قد وصل إلى العراق قبل ثلاثة أيام من أمريكا إلى منطقة سيكانيان شمال كركوك، وان المسلح الإرهابي المنتحر هو شاب بعمر 17 عاما"0

واضاف أن "التحقيقات مستمرة للكشف عن مزيد من التفاصيل".

وصباح اليوم الأربعاء، أفاد مصدر في الشرطة العراقية، بإحباط مخطط أرهابي في محافظة كركوك.

ووفقاً للمصدر فإن قوة مشتركة مكونة من جهاز الأمن الوطني، والشرطة المحلية، وجهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية نفذت واجباً امنياً صباح اليوم في حي "سيكانيان" شمال كركوك ضد هدف ارهابي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن اشتباكات مسلحة مع أهداف "جداً خطيرة" حدثت اثناء تنفيذ الواجب.

واشار إلى أن أحد المطلوبين انتحر خلال الاشتباكات فيما ألقت القوة القبض على آخر بينما فر ثالث الى جهة مجهولة.

ووفقا للمصدر، فإن ضابطين من القوات الامنية أُصيبا بجروح، لافتا الى أن الواجب كان عبارة عن عملية استباقية تمكنت القوات الامنية من خلالها من إحباط عملية ارهابية مخطط لها كان يروم المطلوبون تنفيذها داخل المحافظة