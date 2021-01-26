تفاصيل القبض على مسؤولين نفطيين عراقيين بتهم فساد

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة، يوم الثلاثاء، تفاصيل قضية القبض على خمسة مسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة فرع كركوك، مبينة أنهم تسببوا بضرر بالمال العامّ يقدر بمليارين و500 مليون دينار.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك، تمكن من ضبط مسؤول الرقابة الإلكترونيَّة في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة فرع كركوك، ومديريّ محطتي تعبئة وقود حكوميتين ومسؤوليّ الرقابة فيهما، على خلفية خروقات قانونية تم تثبيتها في عمل برنامج الرقابة الإلكترونيَّة الذي يتم بموجبه تجهيز العجلات بمادة زيت الغاز (الكاز).

وبينت أنَّ الخروقات تمثّلت بعدم وجود بياناتٍ كاملةٍ وصحيحةٍ عن العجلات التي تزود بالمنتوج، فضلاً عن اختراق البرنامج المذكور من جهاتٍ أخرى يتم بموجبها التلاعب بالكميَّات المُجهَّزة.

وأشارت الهيئة إلى أن التحرّيات والتدقيقات الأصوليَّة التي أجراها الفريق أثبتت قيام بعض المحطات الحكومية والأهلية ببيع كمياتٍ كبيرةٍ من زيت الغاز تزيد على 60 مليون لتر، خلافاً للقانون، موضحة أنَّ قيمة الضرر تزيد على مليارين و500 مليون دينار.

وأكدت أنه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه برفقة المُتَّهمين والأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) عقوبات.

وكانت الهيئة قد أعلنت في أيلول الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المُتَّهمين في شركة مصافي الشمال فرع كركوك؛ لتسبُّبهم بهدر كمياتٍ كبيرةٍ من مادَّة النفط الأبيض.