تفاصيل "الجثة المجهولة" في بغداد.. تعود لمنتسبٍ أمني من مروجي المخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة منتسب أمني يروج للمخدرات، تم قتله من قبل أحد مموليه، شمال شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على جثة تعود لمنتسب في وزارة الداخلية، وضبط بحوزته مسدس ومبلغ مالي و14 كيساً مملوءة بمادة الكرستال المخدرة مع 6 اكياس فارغة".

وبين انه "تم قتل المنتسب من قبل تاجر مخدرات يقوم باستخدام منتسبي القوات الامتية لترويج المخدرات لسهولة عبورهم من السيطرات باستخدام هوياتهم الأمنية".

وأكد المصدر "تم القبض على تاجر المخدرات واعترف صراحة بقيامه بتهريب المخدرات عبر المنتسبين الامنيين وكذلك قتله للمنتسب ورمي جثته في منطقة سبع قصور شمال شرقي العاصمة بغداد".

ويوم أمس الاثنين، اعلنت الشرطة الاتحادية عن العثور على جثة لأحد مروجي المخدرات وتلقي القبض على الجاني في بغداد.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية في منطقة سبع قصور ببغداد، وبعد الاستخبار عن سماع إطلاق نار بعيدا عن المنطقة السكنية، عثرت مفارز اللواء العشرون على جثة لأحد مروجي المخدرات".

وبينت انه "كان بجانب الجثة دراجة نارية، ومسدس، و14 كيساً صغيراً معبئة بمادة الكريستال المخدرة، و6 اكياس صغيرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدرة 133.250 الف دينار عراقي".

واضافت "تم على الفور تشكيل فريق أمني توصل بعد التحري وجمع المعلومات إلى الجاني الذي تم إلقاء القبض عليه في زمن قياسي بمنطقة الشيشان شرقي بغداد بعد ان اكدت المعلومات مرافقته للمجني عليه، حيث تمت احالة القضية مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية".