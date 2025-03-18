تفاصيل اقتحام مركز شرطة كركوك.. مطلوب خطير أنهى حياة منتسب قبل مصرعه

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في كركوك، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل وهوية الشخص الذي حاول اقتحام مركز شرطة "قورية" وسط المحافظة والذي نجم عنه مقتل شرطي وإصابة المهاجم.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "المهاجم توجه إلى منزل مجاور لمركز الشرطة وطرق الباب طالباً الدخول، لكن صاحب المنزل رفض فتح الباب، ما دفعه إلى رمي الحجارة على المنزل، وعلى خلفية هذا الاعتداء أبلغ صاحب المنزل شرطة القورية بالحادث، معتقداً أن الشخص يعاني من اضطرابات عقلية".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة أرسلت أحد المنتسبين للتحقق من الأمر، إلا أن المهاجم رفض الامتثال للأوامر، ووقعت مشاجرة بينهما، ظن خلالها الشرطي أن المهاجم يعاني من مشاكل نفسية، فحاول تهدئته وسحبه إلى المركز دون عنف، لكن المهاجم استل سكيناً، ووجه طعنة قاتلة للشرطي، قبل أن يستولي على سلاحه ويفتح النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور".

وأشار المصدر، إلى أن "المهاجم حاول التوغل داخل مركز الشرطة، لكن عناصر الأمن ردوا عليه، ما أسفر عن إصابته بجروح"، مبيناً أن "القوات الأمنية تمكنت بعدها من السيطرة عليه واعتقاله، لكنه توفي لاحقاً متأثراً بإصابته بعد نقله إلى المستشفى". ووفقاً للمصدر، فإن التحقيق في هويته تبيّن أنه مطلوب للقضاء بعدة أوامر قبض صادرة بحقه، فيما أكد المصدر أن "التحقيقات مستمرة للكشف عن المزيد من التفاصيل حول الحادث".

هذا وأفاد مصدر محلي في محافظة كركوك للوكالة، في وقت سابق من اليوم، بمقتل شرطي خلال محاولته لاقتحام مركز شرطة وسط المحافظة.

وذكر المصدر، أن "شخصاً قام صباح اليوم بمحاولة للدخول الى مركز شرطة (قورية) وسط المحافظة، وقام بضرب عناصر الشرطة (حرس البوابة) لمنعهم إياه من الدخول"، مبينا أن "هذا الشخص فتح النار على الحرس وأصاب احدهم بجروح خطيرة فارق على اثرها الحياة".