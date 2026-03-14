تفاصيل استهداف مؤسسة لممثل المرشد الايراني في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم السبت، بأن الضربات الجوية التي استهدفت مبنى "مؤسسة البصائر" في ناحية برطلة شرقي المحافظة في وقت سابق، أسفرت عن أضرار مادية وإصابة مسؤول محلي واولاده ومنتسب في الحشد الشعبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف استهدف بناية تابعة للمؤسسة مكونة من ثلاثة طوابق وهي قيد الإنشاء، ما أدى إلى إلحاق أضرار وهدم في أجزاء من المبنى، فضلاً عن تضرر خمسة منازل قريبة من موقع الحادث وعجلتين مدنيتين نتيجة شدة الانفجار.

وأضاف أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة منتسب في أحد ألوية الحشد الشعبي إضافة إلى إصابة مدير دائرة مجاري برطلة واثنين من أولاده بجروح طفيفة في أنحاء متفرقة من الجسم.

وأوضح المصدر أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى برطلة لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وتقييم حجم الأضرار التي خلفها القصف.

وتعرض المجمع الواقع في ناحية برطلة التابعة لقضاء الحمدانية، والذي يضم مقر مؤسسة البصائر الثقافية التي يتزعمها الشيخ حسن الشبكي وهو ممثل للمرشد الإيراني، في سهل نينوى لضربة جوية بعد منتصف ليلة الجمعة على السبت.

وكان المجمع قد تعرض في وقت سابق لاستهداف مماثل بطائرة مسيّرة، لم يُسجَّل فيه أي إصابات أيضاً.