تفاصيل استخباراتية عن تحركات داعش قُبيل الليلة الدامية في العراق

شفق نيوز/ كشفت معلومات استخبارية، عن تحركات لقافلة كبيرة لمسلحي داعش تضم عشرات المقاتلين قُبيل هجمات عنيفة طالت قوات الأمن العراقية والبيشمركة مساء الجمعة وفجر السبت.

ووفق المعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، تلقت معلومات استخباراتية تفيد برصد مجموعة من عناصر داعش يقدر عددهم بـ(۲۰۹ عناصر) يسيرون بأطراف القرى المحاذية الى وادي الكور وصولا الى اطراف قرية الفاخرة التابعة لناحية الرشاد بكركوك عصر يوم 27 نيسان الجاري".

وأشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنه "من المحتمل تجمع عناصر التنظيم في اطراف قرية الفاخرة، وهم بقيادة الارهابي (صلاح حديد) الملقب (ابو صالح) الذي كان مسؤول معسكرات تدريب عناصر داعش في سوريا".

و"كان جميع أفراد المجموعة مسلحين بمختلف الأسلحة وسيقومون بنقل عبوات ناسفة وقنابر هاون وعتاد الى اطراف القرى التابعة الى قضاء داقوق بالخصوص بعد وقت الافطار"، وفق المعلومات التي تلقتها عمليات كركوك.

وبينت انه "بحسب المعلومات لوحظ في الايام الاخيرة زيادة في اعداد الدواعش في اطراف ناحية الرشاد وداقوق"، مضيفة ان هذه المجموعة "تقوم بإجبار أهالي القرى على توفير الطعام لهم كما يطالبونهم بدفع الزكاة لجمع الاموال".

ولفتت الى انه "وفقا لذلك فإن هذه المجموعة كونت مضافة مهمة في هذه المنطقة للتقرب من مركز قضاء كركوك وصولا الى الشارع الرئيسي كركوك – بغداد، والتقرب من مقر اللواء 45 للجيش العراقي".

ووفقا للمعلومات الاستخبارية ان المجموعة "تخطط من خلال الرمي غير المباشر بقنابر هاون ونصب العبوات على النقاط والمرابطات الأمنية، او قطع الشارع الرئيسي وخطف المواطنين".

وتلقت قيادة عمليات كركوك هذه المعلومات قبل يوم واحد من شن مسلحي داعش هجمات عنيفة ومنسقة ضد القوات العراقية والبيشمركة في كركوك وبغداد وديالى، ما أوقع عشرات الضحايا والجرحى.