تغييرات كبيرة في مناصب وزارة الداخلية العراقية (وثيقة)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني رفيع، يوم الجمعة، بإجراء وزارة الداخلية تغييرات كبيرة في مناصب قياداتها الأمنية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أنه "تم نقل اللواء مشتاق صباح محمد غزال من منصب قائد شرطة بغداد الكرخ الى منصب نائب مدير شرطة الطاقة ضمن ملاك وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي".

كما تقرر وفقاً للمصدر، "نقل اللواء عدنان حسن حمد درويش من منصب قائد قيادة حدود المنطقة الثانية وتكليفه بمهام منصب قائد شرطة بغداد الكرخ ضمن ملاك وكالة الوزارة لشؤون الشرطة".

واشار المصدر الى "تكليف اللواء الركن خير الله عيسى عروة بمهام منصب قائد قيادة حدود المنطقة الثانية".