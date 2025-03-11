تغييرات كبيرة في قيادات وزارة الداخلية العراقية

شفق نيوز/ أجرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، ثلاثة تغييرات إدارية في الوزارة، فيما أكدت أنها جاءت ضمن مبدأ التدوير الوظيفي.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "شهدت إجراء تغييرات إدارية في عدد من مفاصلها، عملاً بمبدأ التدوير الوظيفي ولمقتضيات المصلحة العامة".

وأضاف البيان، أن "الفريق هادي رزيج كسار، تسلم منصب وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، واللواء مصطفى أحمد حبيب منصب قائد شرطة محافظة صلاح الدين، فيما تسنم اللواء قنديل خليل محمد منصب مساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب".

من جانبه، أشار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بحسب البيان، إلى "أهمية العمل بوتيرة عالية لخدمة المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون المثمر مع جميع التشكيلات بما يخدم المصالح العامة".