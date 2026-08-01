تغييرات في قيادات عمليات بغداد وديالى وصلاح الدين والبصرة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم السبت، بإجراء القائد العام للقوات المسلحة، تغييرات في مناصب القيادات الأمنية ببغداد و3 محافظات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأوامر تضمنت، نقل اللواء الركن علي الماجدي من منصب مدير التنظيم في وزارة الدفاع الى منصب قائد عمليات ديالى".

وأيضا: نقل اللواء الركن كامل صالح محمد من مهام نائب قائد عمليات بغداد، الى منصب قائد عمليات صلاح الدين، ونقل اللواء الركن أثير الربيعي من منصب قائد الفرقة 20 إلى منصب قائد عمليات البصرة".

وقبل أيام، تم تكليف اللواء الركن علي عباس منشد اللامي بمهام مدير التدريب العسكري في وزارة الدفاع.

وتكليف اللواء الركن صادق ريسان بمهام نائب قائد عمليات ميسان، واللواء الركن أحمد الشمري بمهام قائد الفرقة الثامنة في الجيش العراقي، خلفاً للقائد السابق.

وكان مصدر أمني، أفاد يوم الخميس، بأن رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله، أصدر أمراً بتكليف اللواء الركن أركان جميل المياحي بقيادة الفرقة 16، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، أجرى خلال الفترة الماضية العديد من التغييرات في المناصب العسكرية والأمنية والاستخبارية.