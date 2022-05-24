تغييرات جديدة في إدارة مكافحة المتفجرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بتكليف مدير جديد لادارة مديرية مكافحة المتفجرات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن امراً صدر بتكليف اللواء الحقوقي كمال كاظم خابط بادارة مهام مديرية مكافحة المتفجرات، بدلاً عن اللواء احمد عبد الغفور.

يشار الى ان مديرية مكافحة المتفجرات شهدت نهاية العام الماضي 2021، وتحديداً في 28 كانون الاول، تغييرات في ادارتها، إذ تم حينها إنهاء تكليف اللواء صباح الشبلي من مهام المدير للاشتباه بتورطه في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السابع من شهر تشرين الثاني في ذلك العام.