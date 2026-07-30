تغييرات بقيادات الدفاع العراقية تشمل التدريب وعمليات ميسان والفرقة الثامنة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، بإجراء تغييرات إدارية وعسكرية شملت عدداً من المناصب القيادية في وزارة الدفاع والجيش العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن وزارة الدفاع كلفت اللواء الركن علي عباس منشد اللامي بمهام مدير التدريب العسكري في الوزارة.

وأضاف أن اللواء الركن صادق ريسان كُلّف بمهام نائب قائد عمليات ميسان، مشيراً إلى تكليف اللواء الركن أحمد الشمري بمهام قائد الفرقة الثامنة في الجيش العراقي، خلفاً للقائد السابق.

وكان مصدر أمني، أفاد صباح اليوم الخميس، بأن رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله، أصدر أمراً بتكليف اللواء الركن أركان جميل المياحي بقيادة الفرقة 16، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، أجرى خلال الفترة الماضية العديد من التغييرات في المناصب العسكرية والأمنية والاستخبارية.