تغييرات الداخلية.. اللواء ماهر نجم بديلاً عن "ابو رغيف"

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن تكليف اللواء ماهر نجم بديلاً عن احمد ابو رغيف، لمنصب وكالة الاستخبارات وذلك ضمن التغييرات الادارية العليا التي اجرتها الوزارة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن اللواء ماهر نجم كلف بإدارة منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بدلا عن الفريق احمد ابو رغيف، مبينا أن نجم كان يشغل منصب معاون ابو رغيف.

وأشار المصدر، أيضاً إلى "تكليف العميد وجدي العيداني قائداً للفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية، وتكليف العميد الركن نبيل الجميلي قائداً للفرقه الأولى بالشرطة الاتحادية"، مبيناً أن "وزير الداخلية كلف اللواء محمد سكر قائداً لقوات حرس الحدود، كما كلف اللواء عادل الخالدي وكيلاً لشؤون الشرطة، كما تم تكليف اللواء احمد سكندر مديراً لمديرية مكافحة المتفجرات".

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، عن أبرز المناصب التي طالتها تغييرات أجريت عليها، وبين أنها شملت وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق احمد ابو رغيف، ووكيل شؤون الشرطة عماد الدليمي، وقائد قوات الحدود حامد الحسيني الحدود، ومديرية مكافحة المخدرات ومديرية شرطة الطاقة، فضلا عن اثنين، من قادة الفرق بالشرطة الاتحادية.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، صدور أوامر بتغيير عدد من المناصب العليا في مفاصل الوزارة.