تعيين مدير جديد لجهاز الأمن الوطني في كركوك

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الخميس، بتعيين مدير جديد لجهاز الأمن الوطني في المحافظة بدلاً عن العقيد محمد عبد حسن الفهداوي.

يشار إلى أن المدير السابق لجهاز الأمن الوطني لم تتم إقالته، وإنما أوكلت إليه مهام أخرى في الجهاز، وفق مصدر أمني تحدث لوكالة شفق نيوز.

وأوضح المصدر، أن "أوامر صدرت بتكليف العقيد أحمد قاسم البهادلي، مديراً لجهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك، بشكل رسمي، بدلاً عن العقيد محمد عبد حسن الفهداوي".

ولفت إلى أن "الفهداوي استلم مهام إدارة الجهاز في كركوك منذ عام كامل، وأطاح بالعشرات من المهربين وتجار المخدرات والمبتزين".