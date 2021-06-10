تعيين قائد جديد لشرطة البصرة بالوكالة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني مطلع، مساء الخميس، بتسلم ضابط برتبة لواء، قيادة شرطة البصرة وكالة، خلفا للواء عباس ناجي الذي أعفي من منصبه قبل يومين.

وأعفت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء الماضي (٨ حزيران ٢٠٢١)، اللواء عباس ناجي آدم من منصبه، وإحالته إلى أمرة الوزارة، وفق مصدر أمني تحدث لوكالة شفق نيوز.

ووفقا للمصدر، "تسلم اللواء عبد الواحد جاسم، مهام قيادة شرطة البصرة بالوكالة، بدلاً عن اللواء عباس ناجي".

ووقع الاختيار على اللواء عبد الواحد، من بين أسماء عدة رُشحت لشغل المنصب، خلال الساعات القليلة الماضية.