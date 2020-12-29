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تعود للعصور القديمة .. اعتقال تاجري آثار وبحوزتهما قطع أثرية في بغداد ونينوى

Category: أمـن

Date: 2020-12-29T08:10:50+0000
تعود للعصور القديمة .. اعتقال تاجري آثار وبحوزتهما قطع أثرية في بغداد ونينوى

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الثلاثاءعن القاء القبض على تاجرين  للقطع الأثرية بعمليتين مفصلتين في محافظتي بغداد و نينوى.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم القاء القبض على المتهم الاول في مركز محافظة نينوى وبحوزته خمس قطع اثرية ، فيما تم القبض على المتهم الثاني بعد نصب كمين محكم لهُ في منطقة العلاوي بمحافظة بغداد بالجرم  المشهود وبحوزته  ثماني قطع اثرية جميعها تعود الى العصور القديمة .

واضاف البيان انه تم تسليم المتهمين مع القطع الاثرية الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي.

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