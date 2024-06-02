تعود لفتاة.. العثور على "جثة في كيس" شرقي بغداد

شفق نيوز/ عثر اليوم الأحد، على جثة موضوعة في كيس في إحدى مناطق شرقي بغداد.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز؛ أن مواطنين أبلغوا عن وجود كيس مثير للريبة ضمن مدينة الصدر منطقة حي طارق/ الشيشان.

وأضاف أنه بعد حضور الأدلة الجنائية وقيامهم بفتح الكيس تبين ان الجثة تعود لفتاة تبلغ من العمر(20) عاما عليها آثار حروق.

وأشار إلى أن القوة الامنية قامت برفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها الى ذويها وفتح تحقيق بالحادثة لمعرفة الملابسات.