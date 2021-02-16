تعليمات حظر التجوال: الحظر الكلي يبدأ الساعة الثامنة من مساء كل خميس

شفق نيوز/ أصدرت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، حزمة من التوجيهات للقوات الأمنية بخصوص الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء فرض حظر التجوال.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قيادة العمليات المشتركة قررت خلال اجتماع عقدته اليوم، إلزام القطعات الأمنية والعسكرية بمختلف صنوفها بالتوجيهات الأخيرة للجنة العليا للصحة والسلامة بشأن الحد من تفشي وباء كورونا.

وبينت أن القيادة قررت أن يبدأ الحظر الكلي اعتباراً يوم الخميس الساعة الثامنة مساء وينتهي يوم الاثنين الساعة الخامسة صباحاً، مضيفة أن الحظر الجزئي يبدأ من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحاً من كل أسبوع.

وأضافت أن دوام منتسبي الحشد الشعبي في المقرات والمديريات يكون بنسبة 50%‎ ما عدا قواطع العمليات مع الالتزام بلبس الكمامة والإجراءات الوقائية، مشيرة إلى السماح يسمح للأرتال العسكرية بالمرور وممارسة واجباتهم العسكرية والأمنية وكذلك تبديل وجبات القطعات العسكرية.

واشترطت القيادة ارتداء الزي الرسمي والتجول بالآليات الحكومية أو العسكرية، ويسمح لأفراد الحشد الشعبي التنقل عبر السيطرات لأداء واجباتهم شرط الزي الرسمي والعجلة الحكومية أو العسكرية.

وشددت على أن يسمح لمنتسبي الحشد الشعبي المرور عبر السيطرات للوصول الى محال عملهم من الساعة الخامسة صباحاً الى الساعة 12 ظهراً في أيام الحظر الكلي، ولا يسمح لهم بالمرور بعد الساعة 12 ظهراً وسيتم سحب باج المخالفين وتوقيفهم ومعاقبتهم.

وأكدت قيادة العمليات على أن لا يسمح لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي المرور عبر السيطرات بدون عمل رسمي وكذلك لا يسمح نقل العوائل والأشخاص بدون عمل رسمي.

وتوعدت قيادة العمليات بأن يتحمل المخالفين كافة الإجراءات الصارمة من سحب الباج والتوقيف وغيرها، داعية الجميع الالتزام والانضباط لإعطاء صورة مشرقة عن هيئة الحشد الشعبي.