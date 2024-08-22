تعليق من العمليات المشتركة على أحداث النجف وكربلاء: لن تؤثر على زيارة الأربعين

شفق نيوز/ أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن ما حدث مساء أمس الأربعاء وفجر اليوم الخميس، في النجف وكربلاء لن يؤثر على زيارة أربعينية الإمام الحسين التي تصادف الأحد المقبل.

ومساء أمس الأربعاء، قُتل شخص وأصيب 6 من زوار الأربعينية بينهم إيرانيون بشجار مسلح عنيف بين أفراد عشيرة على طريق الزائرين في منطقة الزركة بالنجف.

كما شهدت كربلاء نزاعاً مسلحاً بين فصيل "جند الإمام" والجيش العراقي انتهى باعتقال 6 من عناصر جند الإمام.

وتعليقاً على ذلك، قال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تتعامل وفق القانون ووفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، التي تؤكد على ضرورة المحافظة على خصوصية زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، ولن نسمح بان تكون هناك إساءة لهذه الزيارة"، مبيناً أن "القطعات الأمنية والعسكرية موجودة للتعامل مع حدوث أي خرق للقانون".

واوضح الخفاجي أن "ما حصل يوم امس في النجف وكربلاء هو خرق للقانون وتم التعامل معه وفق القانون، وتم اعتقال عدد من المطلوبين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأضاف ان "وجود القوات الأمنية وانتشارها وجهدها الاستخباري والأمني وإمكانياتها وقدراتها، اكبر من أي تؤثر هكذا احداث على زيارة الأربعين".

وتشهد كربلاء اجراءات أمنية مشددة في الأيام التي تسبق زيارة الأربعينية وأثناءها، حيث تنتشر قوات الأمن العراقية بصنوفها بكثافة في المدينة وحولها، وتقوم بتنفيذ عمليات تفتيش ومراقبة للطرق التي يسلكها الزوار، وذلك لتأمين الحشود وحمايتها من أي تهديدات محتملة.