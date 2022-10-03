تعليق أمني رسمي بشأن "نيران" الناصرية

شفق نيوز / أكدت خلية الإعلام الأمني، فجر الثلاثاء، إقدام عناصر مندسة على حرق كرفانات تابعة لمبنى ديوان محافظة ذي قار، فيما وجهت دعوة إلى متظاهري الناصرية.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوات الأمن تبذل جهوداً كبيرة لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، إلا أن هناك عناصر مخربة خارجة عن القانون تندس وسط جموع المتظاهرين، كما حصل في محافظة ذي قار".

وأضافت أن "عناصر ضالة أقدمت (مساء الاثنين)، على حرق كرفانات تابعة لمبنى مجلس المحافظة، وتدمير وحرق الممتلكات العامة"، مؤكدة أن "هذا الأمر مرفوض ويعاقب عليه القانون".

وجددت الخلية، مطالبة جميع المتظاهرين بـ"الحفاظ على سلمية التظاهرات، وعدم السماح للمندسين بالتواجد داخل التظاهرات، والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية المختصة".

وأضرم محتجون، مساء الاثنين، النار في مدخل ديوان محافظة ذي قار عبر رمي قنابل المولوتوف، وذلك بعد اشتباكات ومناوشات مع قوات الأمن العراقية بـ"الحجارة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد قائد أمني رفيع في قيادة شرطة ذي قار، بأن قوات الأمن تواجه "ثلة منحرفة" قوامها 100 ملثم، يعتزمون اقتحام مبنى ديوان المحافظة لغرض إحراقه.