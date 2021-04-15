تعليق أمريكي "غاضب" على قصف مطار أربيل

شفق نيوز/ عبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الخميس، عن غضبه تعقيباً على القصف الصاروخي الذي استهدف مركزاً للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي.

https://twitter.com/StateDeptSpox/status/1382482766449754113

وقال برايس في تغريدة له، إنه "غاضب من الهجمات في إقليم كوردستان العراق، لقد عانى الشعب العراقي طويلا جدا من هذا النوع من العنف وانتهاك سيادته".

وأعلنت داخلية إقليم كوردستان استهداف مركز للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي عبر طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار.

واستهدف قصف مطار أربيل الدولي بعدة صواريخ في منتصف شباط الماضي ما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 آخرين وجندي أمريكي.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدم" مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إنها استهدفت "الاحتلال الأمريكي" في العراق، ولم تقدم ما يدل على ادعائها.

وهذا هو ثالث هجوم من نوعه منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، حين استهدف مجهولون المطار بستة صواريخ دون وقوع خسائر بشرية، واتهمت سلطات الإقليم آنذاك فصائل الحشد الشعبي بشن الهجوم، لأن الصواريخ أُطلقت من سهل نينوى، حيث تنتشر تلك الفصائل.