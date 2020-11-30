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تعليقاً على أنباء مقتل "شهدان".. مصدر عراقي يؤكد وقوع انفجار على الحدود

Category: أمـن

Date: 2020-11-30T17:26:22+0000
تعليقاً على أنباء مقتل "شهدان".. مصدر عراقي يؤكد وقوع انفجار على الحدود

شفق نيوز/ أكد مصدر في قيادة عمليات الحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات مدينة القائم غربي الانبار، يوم الاثنين وقوع انفجار في ساعة متأخرة من ليلة أمس بالجانب السوري المحاذي للعراق ضمن محور القائم ـ البو كمال.

إلا أن المصدر أشار إلى عدم توفر أي معلومات حول طبيعة الانفجار وما أسفر عنه، لغاية الآن.

وكان المصدر يعلق على أنباء أفادت بمقتل القائد بالحرس الثوري الإيراني مسلم شهدان رفقة 3 من مرافقيه بعد عبورهم منفذ القائم على الحدود العراقية السورية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "وحدات الحشد العاملة على الحدود في قواطع حصيبة والرمانة ومكر الذيب والقائم والزاوية المحاذية للأراضي السورية لم تتلق أي معلومات عن استهداف قواتها في الشريط الحدودي العراقي السوري، كما أن معبر القائم لم يتلق أي جثامين لضحايا". 

وأكد المصدر وقوع انفجار في الجانب السوري من الحدود، مبيناً أن "في الساعة الحادية عشر من ليلة أمس حدث انفجار داخل الاراضي السورية المحاذية للعراق، دون معرفة سببه أو طبيعته".

وأضاف أن "قسما من التفجيرات المتكررة تحدث بسبب اعتداءات صهيونية أو أميركية على الأخوة في الجانب السوري ويتم معرفة ذلك من دخول جثامين الضحايا للعراق في حال كان منهم جنسية عراقية فقط".

ووفق الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عربية فإن شهدان ومرافقيه قتلوا بضربة جوية من طائرة مسيرة.

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