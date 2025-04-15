تعزيز مواقع "أبطال حوران" بالأنبار بكاميرات حرارية ووسائل رؤية متطورة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الثلاثاء، عن قيام قيادة الفرقة الخامسة بتعزيز مواقع قاطع "أبطال حوران" في المناطق الغربية من محافظة الأنبار، بكاميرات حرارية ومناظير ليلية ونهارية متطورة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة تهدف إلى توسيع مدى الرؤية وتمكين القوات من رصد التحركات المشبوهة بدقة عالية، ولاسيما في المناطق التي تتسم في تضاريس معقدة و ظروف إضاءة منخفضة".

وأضاف أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية أعدتها القيادة لرفع مستوى الجاهزية العسكرية، وتعزيز قدرات الرصد والاستطلاع في القواطع الغربية للمحافظة، تحسباً لأي تهديدات أمنية محتملة".

وفي مطلع العام الجاري، كشف قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، عن وصول تعزيزات عسكرية "كبيرة" إلى قاطع عمليات الأنبار، لتعزيز الأمن وتوسيع التحصينات على الحدود العراقية – السورية، مؤكداً أن وصول التعزيزات تأتي ضمن خطة استراتيجية لتأمين الحدود ومنع أي محاولات للتسلل أو تهديد أمن المنطقة.