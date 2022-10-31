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تعزيز عسكري يفقد داعش "اهم" منفذ تسلل بين محافظتين

Category: أمـن

Date: 2022-10-31T13:11:41+0000
تعزيز عسكري يفقد داعش "اهم" منفذ تسلل بين محافظتين

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي، يوم الاثنين، فقدان داعش لـ"أهم" منفذ تسلل بين ديالى وصلاح الدين عبر نهر العظيم جراء التعزيز العسكري وجسر الرصد والتأمين الجاري تنفيذه.

وقال مدير ناحية العظيم عبد الجبار احمد العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش فقدوا ممرات العبور عبر نهر العظيم بالقوارب بعد إعادة الانتشار الأمني للقطعات العسكرية والحشد الشعبي على حدود صلاح الدين وتواجد القوى الساندة والقتالية في محيط مشروع الجسر الجاري تنفيذه لربط القطعات الأمنية بين ديالى وصلاح الدين وتقسيم واجبات الرصد وملاحقة عناصر داعش وتحركاتها في المناطق الشاغرة الأمنية".

وأشار العبيدي الى ان "قرى العظيم الحدودية مع صلاح الدين ونقاط المرابطة لم تسجل أي تعرض او تسلل إرهابي منذ اشهر عدة"، لافتا الى ان "حدود ديالى وصلاح الدين والمناطق الشاغرة تحظى بمتابعة امنية من القيادات والجهات العليا لانهاء مسلسل الهجمات الليلية الغادرة ضد المناطق السكنية والقطعات الأمنية".

وتعد المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين والشاغرة امنيا أخطر وأصعب بؤر الإرهاب الممتدة بين ثلاث محافظات هي ديالى وكركوك وصلاح الدين والتي يطلق عليها تسمية "امارة الشر" التي لازالت ولاّدة للتنظيمات الإرهابية ومنطلقا للهجمات التي تستهدف مناطق ديالى وصلاح الدين.

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