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تعزيزات أمنية على طريق موصل - بغداد وشمال صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-07-18T10:18:38+0000
تعزيزات أمنية على طريق موصل - بغداد وشمال صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في صلاح الدين، اليوم الاثنين، بتعزيز القطعات الأمنية في محيط ناحية تلول الباج شمالي المحافظة لتأمين الناحية وطريق بغداد – موصل من تسللات تنظيم "داعش".

وقال مدير ناحية تلول الباج حاتم طلك الشمري لوكالة شفق نيوز، إن السلطات الأمنية عززت محيط الناحية وطريق بغداد – موصل الحيوي بقوات من الجيش وشرطة الطرق لمنع تسللات داعش وتأمين محيط الناحية التي تعد خط صد مناطق شمالي صلاح الدين .

واكد الشمري، ان الأوضاع مسيطر عليها، وتم اغلاق طرق وثغرات التسلل وبانتظار استراتيجية أمنية جديدة لحماية تلول الباج وطريق موصل – بغداد الحيوي الى جانب انتشار قوات من لواء الحشد العشائري (حشد تلول الباج) الى جانب التشكيلات الأمنية.

وحذر مدير تلول الباج في وقت سابق عبر شفق نيوز، من سقوط الناحية بيد داعش وسيطرة التنظيم على طريق بغداد – موصل الحيوي، بسبب خلو الناحية من عناصر الشرطة المحلية رغم أن الناحية خط صد خطير وتبعد عن أماكن تواجد عناصر داعش نحو 200 متر او اكثر.

وتعد ناحية تلول الباج من خطوط الصد الملتهبة "خطوط النار" شمالي صلاح الدين وجنوب شرق نينوى، وتقع في قلب الطريق الرابط بين بغداد والموصل وتتعرض لهجمات مستمرة بين الحين والآخر.

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