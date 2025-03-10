تعزيزات أمنية تصل إلى السفارة السورية وسط بغداد واعتقال 6 أشخاص

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بوصول تعزيزات أمنية إلى السفارة السورية وسط العاصمة، فيما تم اعتقال ستة أشخاص حاولوا عبور الطوق الأمني حول السفارة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة قوات حفظ القانون أرسلت تعزيزات إلى السفارة السورية في منطقة المنصور وسط بغداد، وبهذا أصبح عدد الوحدات الموجودة حول السفارة خمس وحدات لتأمينها، تحسباً لوصول محتجين إلى السفارة".

وأضاف أنه "تم اعتقال ستة أشخاص كانوا ينوون اختراق الحاجز الأمني والتوجه إلى السفارة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بأن "قوات حفظ النظام، انتشرت ضمن مقتربات السفارة السورية في منطقة المنصور غربي بغداد".

وأضاف أن "هذا الانتشار، تحسباً لانطلاق تظاهرة بالقرب من السفارة".

وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، مختار الموسوي، كشف يوم أمس لوكالة شفق نيوز، عن عزمه طلب عقد اجتماع طارئ للجنة لاتخاذ قرار ضد دمشق رداً على ما يجري من أحداث في الساحل السوري.

وقال الموسوي إنه "سيتم مطالبة لجنة العلاقات الخارجية بعقد جلسة طارئة يوم غد الاثنين لمناقشة ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، ومن أهم الإجراءات التي سيتم طرحها هي مطالبة وزارة الخارجية بقطع العلاقات مع سوريا نهائياً احتجاجاً عما يجري هناك".

وشهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس توتراً أمنياً واشتباكات بين فلول النظام السابق وقوات الأمن، مما أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى.

وأصدرت الرئاسة السورية، في وقت سابق من اليوم، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في "أحداث الساحل"، التي وقعت في السادس من آذار/ مارس الجاري.