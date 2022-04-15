تعزيزات عسكرية تصل شمالي ذي قار لحماية مشروع حيوي من الابتزاز

شفق نيوز/ أفاد قائممقام قضاء الفجر شمالي محافظة ذي قار جنوبي العراق، مهدي شناوة، اليوم الجمعة، عن وصول تعزيزات عسكرية إلى أحد المشاريع الحيوية بالقضاء الذي يربط المحافظة بمحافظات مجاورة لها.

وذكر شناوة لوكالة شفق نيوز، ان " قيادة عمليات (سومر) أُرسلت التعزيزات العسكرية لحماية الشركة المنفذة لمشروع طريق (الفجر _ ال بدير) او ما يعرف بطريق (الموت) من أعمال الابتزاز التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية من بعض العشائر والمحسوبين على الناشطين".

وبين قائممقام الفجر، ان "المشروع يعتبر حيويا، اذ يبلغ طوله 52 كم، و 30 كم منها في جانب ذي قار، و22 كم من جانب الديوانية، فضلا عن تواجد 7 مجسرات في الطريق ".

واضاف، ان" تكلفة المشروع تبلغ 72 مليار دينار عراقي، بمدة تستغرق 1000 يوم "، لافتا إلى أن" إدارته المحلية في الفجر لن تتهاون في ضرب المبتزين الذي يسعون لعرقلة مراحل تطوير القضاء وتطوير بناه التحتية".

كما أشار المسؤول المحلي إلى أن، إدارة القضاء "قد اجرت اجتماعات عاجلة مع القوات الامنية بصنوفها كافة لوضع خطة حماية لحماية المشاريع المهمة، فضلا عن الاجتماع مع العشائر والناشطين، وحثهم للابتعاد عن مساومة الشركات العاملة في المدينة ".