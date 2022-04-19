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تعزيزات عسكرية تصل سنجار بعد تجدد الخلافات بين الجيش وموالين للعمال الكوردستاني

Category: أمـن

Date: 2022-04-19T18:46:26+0000
تعزيزات عسكرية تصل سنجار بعد تجدد الخلافات بين الجيش وموالين للعمال الكوردستاني

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بإرسال تعزيزات عسكرية الى قضاء سنجار بعد تجدد الخلافات بين الجيش وموالين لحزب العمال الكوردستاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات غرب نينوى ارسلت تعزيزات عسكرية الى قضاء سنجار لتعزيز قطعاتها المتواجدة هناك بعد تجدد الخلافات بين قوى الجيش وقوات ايزيد خان (اليبشه)، عصر اليوم، وماتزال الاوضاع متوترة في القضاء".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني مسؤول بأن وحدات مقاومة سنجار (اليبشه) الموالية لحزب العمال الكوردستاني هاجمت عجلة تقل عنصرين من قوات الجيش العراقي في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عناصر (اليبشه) هاجموا عجلة مدنية يستقلها جنديان في سنجار اثناء نزولهم بإجازة ما ادى الى اصابتهما بجروح مختلفة.

وتجددت الاشتباكات في وقت سابق من اليوم، بين قوات موالية لحزب العمال الكوردستاني وقوة من الجيش العراقي في محافظة نينوى.

وكان مصدر أمني، قد افاد مساء أمس الاثنين، بانسحاب عناصر "ايزيد خان" الموالين لحزب العمال الكوردستاني، من نقطة عسكرية في قضاء سنجار، بعد اشتباك مع الجيش العراقي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الجيش العراقي وبعد أن أطلق عيارات نارية على مبنى أسايش الايزدخانة، داخل مركز القضاء، أدى إلى ترك مسلحي الايزدخانة لموقع المبنى".

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أفاد مصدر أمني، للوكالة، باندلاع اشتباكات بين قوات "ايزديخان" الموالية لحزب العمال الكوردستاني، والجيش العراقي، وذلك بعد رفض هذه القوة طلباً من الجيش بترك نقطة عسكرية لهم، في مجمع دكوري شمالي قضاء سنجار

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