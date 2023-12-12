تعزيزات امنية ولوجستية تصل ديالى لمنع تكرار مجزرة "العمرانية"

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في ديالى، اليوم الثلاثاء، بوصول تعزيزات امنية في مناطق ناحية الوجيهية شمال شرق بعقوبة على خلفية أحداث مجزرة العمرانية التي خلفت أكثر من 20 ضحية ومصاباً.

وقال مدير ناحية الوجيهية حاتم عبد التميمي لوكالة شفق نيوز، ان قوات من فوج الطوارئ النموذجي التابعة للشرطة انتشرت في اطراف ناحية الوجيهية وقاطع العمرانية لمنع وقوع خروقات ومجازر دموية جديدة وتأمين القواطع والمناطق الزراعية المفتوحة.

واكد، قرب نصب كاميرات حرارية لاستطلاع وكشف القواطع الامنية، ورصد اي تحركات تهدد الامن المجتمعي، مبينا ان خطط التعزيز تأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة المشكلة من قيادة القوات المسلحة حيال أحداث مجزرة العمرانية الشهر الماضي.

واضاف التميمي ان القوات الامنية تنفذ عمليات مستمرة في مناطق اطراف الوجيهية وابي صيدا، والمناطق الواقعة ضمن حوض الوقف كاجراءات وقائية لحماية المناطق السكنية.

وأصدرت اللجنة التحقيقية العليا المشكلة أوامر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيال حادثة العمرانية بنقل وإعفاء عدة قيادات امنية واستخبارية واستبدالها لفشلها في اداء مهامها الامنية والاستخبارية الى جانب تكثيف العمليات الاستباقية في مناطق حوض الوقف الساخن 25 كم شمال شرق بعقوبة.

وهاجم مسلحون بعبوة ناسفة واسلحة متوسطة مدنيين بين قرية العمرانية و ناحية الوجيهية اواخر الشهر الماضي ما خلف 11 ضحية وأكثر من 10 مصابين.