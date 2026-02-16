تعرف على عدد عناصر داعش المعتقلين في العراق وجنسياتهم (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة العدل - دائرة الإصلاح العراقية -إحصائية بأعداد النزلاء الأجانب والعرب من عناصر داعش المودعين في السجون، وموزعين بحسب جنسياتهم.

وبحسب الجدول، الذي تنشره وكالة شفق نيوز ادناه، بلغ المجموع الكلي للنزلاء (5704) نزلاء من جنسيات مختلفة، تصدرتهم الجنسية السورية بـ(3544) نزيلاً، تلتها تركيا بـ(181) ثم المغرب بـ(187) ومصر بـ(116)، فضلاً عن جنسيات عربية وأجنبية أخرى بينها السعودية وروسيا وإيران وأوكرانيا وباكستان وأفغانستان ودول أوروبية وآسيوية.

كما أظهرت الإحصائية وجود (460) نزيلاً عراقياً ضمن السجن، إلى جانب أعداد متفاوتة من جنسيات أخرى بينها الأردن والجزائر وإندونيسيا وبلجيكا وهولندا وتونس والولايات المتحدة وبريطانيا.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أقر في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر "داعش" من السجون السورية إلى البلاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الجمعة الماضي، إكمال مهمة نقل معتقلي تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، في عملية استمرت 23 يوماً.

وجاء في بيان رسمي صادر عن القيادة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية شملت نقل أكثر من 5700 مقاتل بالغ من عناصر داعش من مراكز احتجاز داخل سوريا إلى عهدة السلطات العراقية، عبر رحلات جوية ليلية، بهدف ضمان بقائهم في مرافق احتجاز آمنة.

كما أكد مجلس القضاء الأعلى، استمرار عملية محاكمة عناصر التنظيم، سواء كانوا يحملون الجنسية العراقية أو أجانب الجنسية، وسط دعوات من قبل بغداد إلى المجتمع الدولي لاجل استعادة كل بلد مواطنيه.