تعرض نجل رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة لمحاولة اختطاف

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف، يوم السبت، عن تعرض نجله فادي علي تكليف لمحاولة اختطاف من قبل مجموعة اشخاص.

وقال تكليف لوكالة شفق نيوز، إن "اربعة الى خمسة اشخاص اقتحموا منزله في منطقة السيدية ببغداد محاولين خطف ولده لكن ابنه فادي تمكن من التخلص منهم والفرار وبينما كان يلوذ بالفرار كان ينتظره مجموعة اخرى خارج المنزل انهالوا عليه بالضرب وحاولوا خطفه إلا أنه تمكن من الفرار بإعجوبة بعد ضربه بقسوة".

وأوضح ان "تفاصيل الحادث كانت واضحة في كاميرات المراقبة لمنزله والمنازل المجاورة التي نصبت على الستائر والاسطح ، مضيفا "تمكنا التعرف على المعتدين وتشخيصهم وانهم مجموعة نعلم دوافعهم لمحاولة الاختطاف".

وبين ان "من بينهم ملاكم تم ابعاده من المنتخب لاسباب ادارية، وقد قدمنا شكوى ضدهم في الشرطة لمعاقبتهم على مافعلوه".

وناشد تكليف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الامير الشمري ووزير الرياضة والشباب احمد المبرقع للقصاص من المعتدين وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم سنتخذ إجراءاتنا بهذا الشأن".