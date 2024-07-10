تعرض موكب حسيني لهجوم مسلح وسط مدينة الناصرية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بتعرض موكب حسيني لهجوم مسلح وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه احد المواكب الحسينية في شارع النيل وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " القوات الامنية طوقت مكان الحادث على الفور، حيث تمكنت من ضبط الدراجة النارية واحد اسلحة الهجوم، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة".