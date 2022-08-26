تعرض موظفين في وزارة عراقية إلى تهديدات بحرق دورهم

شفق نيوز/ أفادت وزارة الموارد المائية، يوم الجمعة، أن موظفين وموظفات في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق تعرضوا إلى تهديدات بحرق دورهم من قبل متجاوزين على الحصص المائية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المجاميع الخارجة عن القانون تواصل سلسلة الإعتداءات والتهديد على ملاكات وزارة الموارد المائية، وآخرها قيام مجموعة من المتجاوزين على القانون بتهديد موظفات وموظفي الوزارة في محافظة البصرة بحرق دورهم نتيجة لقيامهم بأداء واجبهم الرسمي والمتمثل بإزالة التجاوزات تلك الحملة التي تبنتها الوزارة وبدعم مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبإسناد مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية لغرض تأمين المياه للمستفيدين منها في ضوء شح المياه التي يعاني منها العالم أجمع والمنطقة خصوصاً وقلة الواردات المائية لنهري دجلة والفرات.

ووفقا للوزارة فإن تلك المجاميع الخارجة عن القانون قامت بتهديد ملاكات الوزارة بحرق دورهم لقيامهم برفع التجاوزات والمتمثلة ببحيرات اسماك نفذت تجاوزا في منطقة النشوة والزريجي والتي تحرم وصول المياه العذبة لأهالي محافظة البصرة.

ومن جانبه وجهه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني بإستمرار ملاكات الوزارة وبهمة وإصرار بحملة إزالة التجاوزات وعلى أختلاف أنواعها ورفع دعاوى قضائية ضد هؤلاء المتجاوزين الذين لايريدون الخير لأهالي المحافظة.

كما تهيب وزارة الموارد المائية بالقوات الأمنية والحكومات المحلية بالتعاون مع ملاكات الوزارة للحد من تلك الإعتداءات التي تحدث بين الحين والأخر على ملاكات الوزارة وممتلكاتها. .