تعرض مكتب تابع لهيئة الحشد الشعبي لهجوم بصاروخ في بابل

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأربعاء، بتعرض مكتب تابع لهيئة الحشد الشعبي الى هجوم صاروخي في محافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين استهدفوا ليل الثلاثاء على الأربعاء احد المكاتب التابعة لهيئة حشد بابل بصاروخ نوع RBG7 دون اصابات بشرية تذكر.

وأضاف أن قوة امنية من الحشد والقوات الاخرى فرضت طوقاً امنياً بمنطقة الحادث في بابل.

ويأتي هذا الهجوم عقب مقتل الناشط عن التيار الصدري أيسر الخفاجي في محافظة بابل حيث جرى اختطافه يوم الأحد 18 من شهر شباط الجاري ليتم العثور على جثته في اليوم التالي.

وعقب خبر اختطافه، شهدت مناطق في محافظة بابل استنفاراً وانتشاراً لعناصر سرايا السلام (الجناح العسكري للتيار الصدري) بزعامة مقتدى الصدر.

وأصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين 19 من شهر شباط، بيانا أوضحت فيه ملابسات مقتل الناشط الصدري أيسر الخفاجي "بحادث دهس في بابل"، مشيرة إلى أن عناصر خارجة عن القانون تحاول تعكير صفو الاستقرار.

وقالت الوزارة في بيانها "مجموعة من الخارجين عن القانون اقدمت على دهس مواطن أمام منزله في قضاء أبي غرق في مدينة الحلة واقتياده إلى جهة مجهولة يوم أمس، حيث باشر فريق عمل مختص ضمن قيادة شرطة محافظة بابل بالبحث والتحري وجمع المعلومات وعثر على جثة المغدور صباح يوم الاثنين ملقاة على الطريق السريع في منطقة جبلة".

وأضافت أن "فريق العمل الأمني توصلت الى خيوط مهمة عن الجناة الذين لن يفلتوا من العقاب وسيتم تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".